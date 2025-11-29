Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» отказался от идеи подписания Конате из «Ливерпуля» — The Athletic

«Реал» отказался от идеи подписания Конате из «Ливерпуля» — The Athletic
Комментарии

В мадридском «Реале» приняли решение отказаться от намерений по подписанию контракта с центральным защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате из-за спада его игровой формы. Об этом сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, «сливочные» уже сообщили о своём решении мерсисайдцам. Подчёркивается, что отказ «Реала» от Конате способен приблизить французского футболиста к продлению трудового соглашения с «Ливерпулем», заканчивающегося летом 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Конате может стать самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» после нового контракта

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android