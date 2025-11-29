«Реал» отказался от идеи подписания Конате из «Ливерпуля» — The Athletic

В мадридском «Реале» приняли решение отказаться от намерений по подписанию контракта с центральным защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате из-за спада его игровой формы. Об этом сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, «сливочные» уже сообщили о своём решении мерсисайдцам. Подчёркивается, что отказ «Реала» от Конате способен приблизить французского футболиста к продлению трудового соглашения с «Ливерпулем», заканчивающегося летом 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

