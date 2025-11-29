Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» начала переговоры о новом контракте с Шейном Клюйвертом — Романо

Руководство испанской «Барселоны» инициировало процесс переговоров с вингером Шейном Клюйвертом относительно условий нового трудового соглашения. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

По данным источника, 18-летний футболист, являющийся одним из перспективных талантов, выступающих за команду «Барселона Б», на данный момент не принял окончательного решения по предложенному контракту. Срок действия текущего соглашения игрока подходит к концу ближайшим летом, что делает переговоры актуальными для каталонского клуба.

Шейн Клюйверт пополнил ряды академии «Барселоны» в июле 2017 года, перейдя в статусе свободного агента из молодёжной команды французского «ПСЖ».