Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» начала переговоры о новом контракте с Шейном Клюйвертом — Романо

«Барселона» начала переговоры о новом контракте с Шейном Клюйвертом — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство испанской «Барселоны» инициировало процесс переговоров с вингером Шейном Клюйвертом относительно условий нового трудового соглашения. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

По данным источника, 18-летний футболист, являющийся одним из перспективных талантов, выступающих за команду «Барселона Б», на данный момент не принял окончательного решения по предложенному контракту. Срок действия текущего соглашения игрока подходит к концу ближайшим летом, что делает переговоры актуальными для каталонского клуба.

Шейн Клюйверт пополнил ряды академии «Барселоны» в июле 2017 года, перейдя в статусе свободного агента из молодёжной команды французского «ПСЖ».

Материалы по теме
Боатенг: «Барселона» хотела подписать меня, но клуб ждал одобрения от Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android