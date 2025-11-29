Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о начале сбора пожертвований для Евгения Алдонина

«Спартак» объявил о начале сбора пожертвований для Евгения Алдонина
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» в телеграм-канале объявил о начале сбора пожертвований для бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, у которого было диагностировано онкологическое заболевание.

«На днях стало известно о тяжёлой болезни, с которой столкнулся бывший игрок и капитан сборной России Евгений Алдонин. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.

ФК «Спартак-Москва» желает спортсмену скорейшего выздоровления, терпения и сил семье в борьбе с болезнью!» — сказано в сообщении.

Также клуб приложил ссылку, по которой каждый желающий может оставить пожертвование.

Евгению Алдонину 45 лет. Он играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом он становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем Кубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».

Материалы по теме
В ЦСКА рассказали о состоянии Евгения Алдонина, у которого диагностирован рак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android