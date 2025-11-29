Орлов: Соболев и Мусаев не игроки команд, которые могут претендовать на золотые медали

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев и форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев не являются игроками команд, претендующих на золотые медали.

— «Зенит» только разгоняется, особенно бразильцы. Жерсон когда-то прибавит же. Вендела не было. «Зенит» соперник сам себе. Если они сыграют в силу своих возможностей, как они умеют, то они выиграют первое место. Важные матчи показывают: «Зенит» обыгрывает «Краснодар» у них дома. А «Краснодар» — претендент номер один на золото. Они стабильно играют, у них есть уверенность, и у них очень хороший вратарь, а это самое главное! Адамов, как и Латышонок, — они нестабильны. Почему играет Адамов — потому что он выручает, как когда-то делал Малафеев. Какой вратарь был в «Зените»! На линии спасал! У ЦСКА тоже проблемы. Они сели. Удивительно: три паузы на сборные — они приезжают и их не хватает. Значит, им нужны футболисты на скамейку.

— Челестини жалуется на нападение.

— Жалуется… При всём уважении что Соболев, что Мусаев… Понимаешь? Это не игроки команд, которые могут претендовать на золотые медали. К сожалению! Мы же должны давать им объективную оценку. Они хорошие ребята, стараются. Но необходимо, как говорил Суворов: «Везение везением, но необходимо и умение». Умение и мастерство, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

