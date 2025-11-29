Скидки
Геннадий Орлов: Талалаев — самый творческий тренер

Геннадий Орлов: Талалаев — самый творческий тренер
Аудио-версия:
Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о работе тренера Андрея Талалаева в калининградской «Балтике».

— Вы уверены, что «Зенит» пройдёт в Кубке «Балтику»? Они кусаются.
— Не то слово! Талалаев — мой друг, слежу за ним с 1990-х годов. Самый творческий тренер. Вы обратите внимание, как он работает. Все защитники в российском футболе смотрят на мяч, а его защитники смотрят за своим — кого надо держать! Поэтому они меньше всех пропустили. Я с уважением к ним. Но они же не тех денег стоят, каких стоят те, с кем «Балтика» конкурирует. И они находятся в группе дилеров, соискателей на медали. Это огромный успех Талалаева! Зимой им нужно добавить двух-трёх игроков. Я боюсь, что Бевеева у них заберут. И, скорее всего, Сауся. И самое главное — им нужны голеадоры, кто бы забивал!

— У Хиля восемь мячей.
— А надо 15! Для «Балтики» Андрей Талалаев поставил задачу и цель. Спонсоры у них хорошие. «Ростех» любят футбол и поддерживают. Там прекрасный стадион, болельщики и климат хороший. Там климат лучше, чем в Петербурге, хотя у Балтийского моря. Но там теплее — Гольфстрим ближе (смеётся). Я желаю успехов, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

