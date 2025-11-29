Скидки
Игрок ЦСКА Алеррандро оценил свои шансы выиграть премию ФИФА за самый красивый гол года

Аудио-версия:
Нападающий ЦСКА Алеррандро ответил на вопрос о своих шансах выиграть премию Пушкаша, ежегодно вручаемую ФИФА за самый красивый гол года. Напомним, в число номинантов был включён гол, забитый им в период выступлений за «Виторию» в матче с «Крузейро» (2:2) в августе 2024 года.

— Твой гол номинировали на премию Пушкаша. Как оценишь свои шансы на победу?
— Я очень рад, что мой гол номинировали. Видел, что в голосовании участвуют отличные голы. Это будет очень сложная борьба, но у меня есть большой шанс на победу, поэтому верю, что смогу выиграть, — приводит слова Алеррандро Sport24.

Алеррандро перешёл в ЦСКА в феврале 2025 года из бразильского «Ред Булл Брагантино». За «Виторию» бразилец выступал в 2024 году на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в 14 матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

