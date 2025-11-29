Эдуард Мор: не сомневаюсь, что «Балтика» создаст проблемы «Спартаку»

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился своим мнением о предстоящем матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится сегодня, 29 ноября.

«Я вообще не сомневаюсь, что «Балтика» создаст проблемы «Спартаку». Даже в игре на Кубок России игра «Балтики» никак не изменилась со вторым составом. То есть все всё понимают. С такими организованными командами «Спартаку» очень сложно. «Балтика» играет дома, где она ещё не проигрывала. Думаю, события будут развиваться бурно. Тем более Талалаев сказал в интервью, что «Спартак» больше не является грозной силой. Это тоже может сыграть роль. Будет огненный матч с обилием голов», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.