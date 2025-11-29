Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский клуб со 100-летней историей прекратил своё существование

Итальянский клуб со 100-летней историей прекратил своё существование
Комментарии

Итальянский футбольный клуб «Римини», выступавший в Серии C, снялся с розыгрыша по причине собственной ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

Сообщается, что под вопросом остаётся существование молодёжных команд «Римини».

«Римини» был основан в 1912 году. За свою историю клуб дважды выигрывал Серию C — в сезонах-1975/1976 и 2004/2005. Наивысшим достижением стало пятое место в Серии B в сезоне-2006/2007.

За время существования клуба за него в разные годы выступали такие известные футболисты, как Самир Ханданович, Алессандро Матри, Серджо Флоккари, Маттео Бриги и другие. Также за команду выступал россиянин Герман Попков. Среди известных тренеров в клубе работал Арриго Сакки.

Материалы по теме
В Италии ограбили дом Джейми Варди — La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android