Итальянский клуб со 100-летней историей прекратил своё существование

Итальянский футбольный клуб «Римини», выступавший в Серии C, снялся с розыгрыша по причине собственной ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

Сообщается, что под вопросом остаётся существование молодёжных команд «Римини».

«Римини» был основан в 1912 году. За свою историю клуб дважды выигрывал Серию C — в сезонах-1975/1976 и 2004/2005. Наивысшим достижением стало пятое место в Серии B в сезоне-2006/2007.

За время существования клуба за него в разные годы выступали такие известные футболисты, как Самир Ханданович, Алессандро Матри, Серджо Флоккари, Маттео Бриги и другие. Также за команду выступал россиянин Герман Попков. Среди известных тренеров в клубе работал Арриго Сакки.