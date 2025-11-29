ЭСК: Карасёв верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале матча с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА (1:0) Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота красно-белых на пятой минуте.
«Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил.
Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил своё атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот. В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарём и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым», — написано на официальном сайте РФС.
Кроме того, признано верным решение судьи засчитать взятие ворот ЦСКА на 43-й минуте.
«Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Дмитриев располагается перед вратарём и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол», — сказано на официальном сайте РФС.
Главные футбольные дерби России: