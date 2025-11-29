Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК: Карасёв верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале матча с ЦСКА

Аудио-версия:
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА (1:0) Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота красно-белых на пятой минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил.

Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил своё атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот. В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарём и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым», — написано на официальном сайте РФС.

Кроме того, признано верным решение судьи засчитать взятие ворот ЦСКА на 43-й минуте.

«Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Дмитриев располагается перед вратарём и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол», — сказано на официальном сайте РФС.

ЦСКА и «Спартак» обратились в ЭСК РФС по итогам дерби

