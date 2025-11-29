Орлов: лишились вывески «Зенит» — «Спартак», зато петербуржцы могут выиграть Кубок России

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что «Зениту» не удалось выйти в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России после поражения по сумме двух матчей от столичного «Динамо» (1:3, 1:0).

«Зенит», извините, возил «Динамо». Мне кажется, новоявленно-старо хорошо знакомый тренер Гусев допустил ошибку. Зачем он играл с тремя центральными? Они на своём поле обрезали себе атаку. «Зенит» контролировал мяч. Несколько раз не повезло. Глушенков, Эракович — как не забили? Хорош вратарь. «Зенит» был сильнее. Но всё равно такая система: может, «Зениту» повезло — будут идти по второму пути. В частности, «Динамо» будет играть со «Спартаком». А для «Зенита» будет сложнее. Лишились вывески «Зенит» — «Спартак», но зато «Зенит» может дойти до финала и выиграть кубок», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА.