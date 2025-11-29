Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Локомотив» получил премию имени Уткина как лучший клуб РПЛ по работе с молодыми игроками

Московский «Локомотив» был отмечен на VII национальной премии Российской ассоциации спортивных комментаторов «Голос спорта». «Локомотив» стал победителем в номинации «Футбольный клуб» имени Василия Уткина как лучший клуб в Российской Премьер-Лиге по работе с молодыми футболистами. Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

Награду из рук комментатора Григория Твалтвадзе получили директор академии «Локомотива» Сергей Овчинников и старший тренер академии Александр Бородюк.

«Очень приятно находиться здесь и видеть столько заслуженных людей в зале. Такие премии развивают спорт и популяризируют его. Для Академии ФК «Локомотив», для «Российских железных дорог» большая честь получить эту премию. Воспитание молодых талантов — это очень важный и трудный путь, и мы очень горды стать победителями в этой номинации», — сказал Овчинников.

«Я думаю, что «Локомотив» закономерно получил эту премию. Не так давно мы попали в список 100 лучших академий мира, что тоже очень значимое и знаковое событие для нас. В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство РЖД, которое с пониманием относится к значимости детско-юношеского футбола и уделяет ему огромное внимание. Большое спасибо нашим детским тренерам, которые очень много вкладывают в развитие наших воспитанников, всем сотрудникам Академии. И, конечно, Борису Ротенбергу и Дмитрию Балашову, которые очень много сделали для того, чтобы академия «Локо» находилась на своём месте. Мы занимаемся очень значимым делом, воспитывая наших молодых футболистов», — отметил Бородюк.

