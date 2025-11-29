Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Карасёв правильно отменил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА (1:0) Сергея Карасёва отменить пенальти в ворота красно-синих после видеопросмотра. Эпизод произошёл на 61-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака» Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти.

Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе (АРР). Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешёл во владение «Спартака». VAR, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы её в случае, если бы главный судья остался при своём первоначальном решении о назначении пенальти», — написано на официальном сайте РФС.

ЭСК: Карасёв верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в начале матча с ЦСКА

