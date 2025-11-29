Карасёв правильно отменил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА (1:0) Сергея Карасёва отменить пенальти в ворота красно-синих после видеопросмотра. Эпизод произошёл на 61-й минуте.

«Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака» Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти.

Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе (АРР). Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешёл во владение «Спартака». VAR, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы её в случае, если бы главный судья остался при своём первоначальном решении о назначении пенальти», — написано на официальном сайте РФС.

