Тренер «Зенита» Тимощук: сейчас весь фокус на чемпионате и на оставшихся двух матчах

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о подготовке команды к двум заключительным домашним матчам Российской Премьер-Лиги в 2025 году. До зимней паузы клуб проведёт встречи 17-го и 18-го туров с казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном».

«Сейчас весь фокус на чемпионате и на оставшихся двух матчах. Хочется с такой же самоотдачей и рвением, как против «Динамо» в гостях, добиться положительного результата против «Рубина» и «Акрона». Нет ли боязни не успеть восстановиться? Надеюсь, что эмоционально все отдохнут, физически «Зенит» хорошо готов.

Непонятно, почему матч с «Динамо» был в четверг, если могли сыграть в среду. Это небольшой негативный момент, потому что играть через два дня на третий сложно. Уже игрокам сказали, что максимум внимания нужно уделить восстановлению, чтобы быть такими же свежими на чемпионат», — приводит слова Тимощука Metaratings.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка после 16 туров. Отставание санкт-петербургской команды от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.