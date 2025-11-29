Эдуард Мор: понимаю, что назначение Романова в «Спартак» невозможно

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что руководство красно-белых не оставит исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова руководить командой на постоянной основе.

«Спартаку» стоит задуматься над назначением Романова. Моя позиция понятна: я хочу, чтобы те, кто имел отношение к «Спартаку», работали в клубе, в том числе Романов. Однако я понимаю, что это невозможно. Одно дело, чего я хочу, а другое — понимаю, что это невозможно. Вообще не рассматривают россиян. Руководство не пойдёт на это», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

