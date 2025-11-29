Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-глава «Локомотива» Мещеряков прокомментировал продление контракта с Галактионовым

Экс-глава «Локомотива» Мещеряков прокомментировал продление контракта с Галактионовым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о текущем положении команды в чемпионате и логичности продления контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Локомотив» сейчас идёт в лидерах. У команды есть отдельные недостатки, но тем не менее она борется за чемпионство. В этих условиях поддержать тренера новым контрактом — абсолютно нормальная история. Покажите мне ещё одну команду, в которой играет столько россиян. Иногда иностранцев даже больше. На мой взгляд, продлить контракт с Галактионовым — логичный шаг руководства «Локомотива», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 16 матчей.

Материалы по теме
«Разумное решение». Наумов — о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android