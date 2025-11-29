Экс-глава «Локомотива» Мещеряков прокомментировал продление контракта с Галактионовым

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о текущем положении команды в чемпионате и логичности продления контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Локомотив» сейчас идёт в лидерах. У команды есть отдельные недостатки, но тем не менее она борется за чемпионство. В этих условиях поддержать тренера новым контрактом — абсолютно нормальная история. Покажите мне ещё одну команду, в которой играет столько россиян. Иногда иностранцев даже больше. На мой взгляд, продлить контракт с Галактионовым — логичный шаг руководства «Локомотива», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 16 матчей.