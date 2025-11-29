Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
В матче «Акрон» — «Пари НН» будет использован красный мяч из-за густого тумана в Самаре

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале проинформировала об использовании специальных красных мячей во время игры 17-го тура соревнования между «Акроном» и «Пари НН». Это решение было принято главным арбитром встречи Владиславом Целовальниковым, поскольку Самару окутал густой туман.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Фото: ФК «Пари НН»

Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России:

