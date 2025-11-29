Николай Наумов: функциональной недоработки в «Динамо» не видел, они не готовы тактически

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игровых проблемах московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Сильной функциональной недоработки в «Динамо» я не видел. Скорее, они не готовы тактически, несыгранны и не понимали друг друга — это заметно. Ролану Гусеву виднее, ведь он находится в команде, но со стороны я этого не заметил», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 17 ноября «Динамо» покинул главный тренер Валерий Карпин, проработавший в клубе пять месяцев. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 16 туров. На днях динамовцы вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, обыграв по сумме двух матчей «Зенит» (3:1, 0:1).