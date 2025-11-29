ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Динамо» М в матче с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала верным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и махачкалинским «Динамо» (3:0) Евгения Буланова не назначать пенальти в ворота хозяев на 78-й минуте.
«Столкновение вратаря «Динамо» (Москва) Андрея Лунёва с нападающим «Динамо» (Махачкала) Миро не является нарушением правил.
Нападающий, перебросив мяч через вратаря, не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот выше перекладины. В действиях Лунёва нет безрассудства. Контакт между вратарём и нападающим является неизбежным и ненаказуемым», — написано на официальном сайте РФС.
Самая крупная победа «Динамо»:
