ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Динамо» М в матче с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала верным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и махачкалинским «Динамо» (3:0) Евгения Буланова не назначать пенальти в ворота хозяев на 78-й минуте.

«Столкновение вратаря «Динамо» (Москва) Андрея Лунёва с нападающим «Динамо» (Махачкала) Миро не является нарушением правил.

Нападающий, перебросив мяч через вратаря, не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот выше перекладины. В действиях Лунёва нет безрассудства. Контакт между вратарём и нападающим является неизбежным и ненаказуемым», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме Николай Наумов: на месте руководства «Динамо» я бы доверился Гусеву

Самая крупная победа «Динамо»: