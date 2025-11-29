Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Динамо» М в матче с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала верным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и махачкалинским «Динамо» (3:0) Евгения Буланова не назначать пенальти в ворота хозяев на 78-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Столкновение вратаря «Динамо» (Москва) Андрея Лунёва с нападающим «Динамо» (Махачкала) Миро не является нарушением правил.

Нападающий, перебросив мяч через вратаря, не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот выше перекладины. В действиях Лунёва нет безрассудства. Контакт между вратарём и нападающим является неизбежным и ненаказуемым», — написано на официальном сайте РФС.

