ЭСК: Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала ошибочным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Ахматом» (1:0) Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота грозненской команды на 70-й минуте.

«В единоборстве за мяч защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев нарушает правила против нападающего «Рубина» Андерсона Арройо.

Ибишев совершает толчок соперника, находящегося на высокой скорости и контролирующего мяч, что повлияло на возможность нападающего продвигаться к мячу. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение защитнику «Ахмата» за лишение соперника явной возможности забить гол, поскольку нарушение правил при вступлении в борьбу за мяч происходит в собственной штрафной площади», — написано на официальном сайте РФС.

При этом ЭСК РФС единогласно признала верным решение Кукуяна не удалять с поля защитника «Ахмата» Надера Гандри на 40-й минуте.

«Надер Гандри («Ахмат») в единоборстве с Мирлиндом Даку («Рубин») играет в мяч, после чего происходит контакт стопой без применения чрезмерной силы или жёсткости. Судья верно вынес предупреждение за грубую игру», — сказано на официальном сайте РФС.

