Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК: Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»

ЭСК: Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) большинством голосов признала ошибочным решение главного арбитра матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Ахматом» (1:0) Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота грозненской команды на 70-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

«В единоборстве за мяч защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев нарушает правила против нападающего «Рубина» Андерсона Арройо.

Ибишев совершает толчок соперника, находящегося на высокой скорости и контролирующего мяч, что повлияло на возможность нападающего продвигаться к мячу. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение защитнику «Ахмата» за лишение соперника явной возможности забить гол, поскольку нарушение правил при вступлении в борьбу за мяч происходит в собственной штрафной площади», — написано на официальном сайте РФС.

При этом ЭСК РФС единогласно признала верным решение Кукуяна не удалять с поля защитника «Ахмата» Надера Гандри на 40-й минуте.

«Надер Гандри («Ахмат») в единоборстве с Мирлиндом Даку («Рубин») играет в мяч, после чего происходит контакт стопой без применения чрезмерной силы или жёсткости. Судья верно вынес предупреждение за грубую игру», — сказано на официальном сайте РФС.

Комментарии
