Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Заварзин: «Спартак» с новым тренером возьмёт свои проходные очки в матче с «Балтикой»

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 29 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
«Спартак» сегодня продлит победную серию. Сегодня команду посетит вдохновение, и они выиграют. «Балтика» занимает то место, где и должна быть. «Спартак» с новым тренером сегодня возьмёт свои проходные очки.

Вряд ли [стоит оставлять Романова главным тренером]. Футбольный талант в нём не просматривался. Тренер — это педагог и психолог, и нужно уметь управлять этой бандой. В «Спартаке» собраны сильные футболисты, и ими нужно уметь управлять. Со временем Романов может стать главным тренером, но сейчас ему ещё рано руководить «Спартаком», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Калининградский клуб с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, а московская команда с 28 баллами располагается на шестой строчке.

