Николай Наумов: положение Романова в «Спартаке» сложнее, чем у Гусева в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил положение Вадима Романова и Ролана Гусева, которые исполняют обязанности главных тренеров в столичных «Спартаке» и «Динамо» соответственно.

«Руководство не доверит Романову «Спартак». Там любят тренеров с именем, иностранцев. Думаю, будут опять искать иностранца. Насколько знаю, у Романова нет лицензии PRO — это значит, что он не сможет давать пресс-конференции. Он будет исполнять функции главного тренера, а на людях — нет. Не думаю, что «Спартак» на это пойдёт. Положение Романова в «Спартаке» сложнее, чем у Гусева в «Динамо». Думаю, в перерыве будет найден новый тренер, — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Спартак» и «Динамо» лишились главных тренеров — Деяна Станковича и Валерия Карпина соответственно.