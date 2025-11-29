Матета из «Кристал Пэлас» попал в сферу интересов «Милана» и клубов АПЛ — Романо

Центральный нападающий английского «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета привлёк внимание нескольких европейских клубов. Французский форвард находится в сфере интересов представителей итальянской Серии А и английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Среди итальянских команд особый интерес к футболисту проявляет «Милан». По данным источника, «россонери» рассматривают возможность сделать официальное трансферное предложение «Кристал Пэлас» уже в зимнее трансферное окно.

Жан-Филипп Матета выступает за лондонский клуб с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний игрок принял участие в 21 матче во всех турнирах. За этот период он отметился восемью забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 35 млн.