Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Матета из «Кристал Пэлас» попал в сферу интересов «Милана» и клубов АПЛ — Романо

Аудио-версия:
Центральный нападающий английского «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета привлёк внимание нескольких европейских клубов. Французский форвард находится в сфере интересов представителей итальянской Серии А и английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Среди итальянских команд особый интерес к футболисту проявляет «Милан». По данным источника, «россонери» рассматривают возможность сделать официальное трансферное предложение «Кристал Пэлас» уже в зимнее трансферное окно.

Жан-Филипп Матета выступает за лондонский клуб с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний игрок принял участие в 21 матче во всех турнирах. За этот период он отметился восемью забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 35 млн.

Нападающий «Арсенала» Эзе: Матета верит в свои силы, у него всё получается
