Мещеряков: Баринов — лидер и капитан. Надеюсь, контракт с «Локо» будет продлён

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о ситуации с новым контрактом капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«История с Бариновым очень простая. Все сейчас знают всё, что творится за дверьми у соседа. Перед матчи люди пытаются дёргать команду, за которую они не болеют. Давайте ждать официальных сообщений от клуба. Продление — это вопрос всех участников переговоров. Надеюсь, новый контракт с Бариновым будет подписан. Я хорошо знаю Дмитрия, он вырос на моих глазах. Знаю и его характер. Надеюсь, всё будет хорошо, потому что Баринов — лидер и капитан «Локомотива», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

29-летний Баринов является выпускником академии «Локомотива». В составе взрослой команды железнодорожников полузащитник принял участие в 272 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 27 результативными передачами.