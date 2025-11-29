Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мещеряков: Баринов — лидер и капитан. Надеюсь, контракт с «Локо» будет продлён

Мещеряков: Баринов — лидер и капитан. Надеюсь, контракт с «Локо» будет продлён
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о ситуации с новым контрактом капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«История с Бариновым очень простая. Все сейчас знают всё, что творится за дверьми у соседа. Перед матчи люди пытаются дёргать команду, за которую они не болеют. Давайте ждать официальных сообщений от клуба. Продление — это вопрос всех участников переговоров. Надеюсь, новый контракт с Бариновым будет подписан. Я хорошо знаю Дмитрия, он вырос на моих глазах. Знаю и его характер. Надеюсь, всё будет хорошо, потому что Баринов — лидер и капитан «Локомотива», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

29-летний Баринов является выпускником академии «Локомотива». В составе взрослой команды железнодорожников полузащитник принял участие в 272 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 27 результативными передачами.

Материалы по теме
Экс-глава «Локомотива» Мещеряков прокомментировал продление контракта с Галактионовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android