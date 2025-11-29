«Акрон» — «Пари НН»: Лесовой открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте нападающий «Пари НН» Даниил Лесовой открыл счёт в игре.

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

В следующем туре «Акрон» встретится с «Зенитом» (6 декабря), а «Пари НН» — с махачкалинским «Динамо» (7 декабря).

