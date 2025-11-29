Скидки
«Тоттенхэм» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью € 100 млн — Caught Offside

Аудио-версия:
«Тоттенхэм» способен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за покупку полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, несмотря на игровой спад 21-летнего футболиста на старте нынешнего сезона, «чайки» по-прежнему оценивают его потенциальный трансфер в € 100 млн. Подчёркивается, что подобная стоимость может осложнить потенциальный переход Балеба в «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

11 футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом — The Sun

