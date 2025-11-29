Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сокол – СКА-Хабаровск, результат матча 29 ноября 2025, счёт 0:2, 21-й тур Первой лиги 2025/2026

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Соколом» в матче 21-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Сокол» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Ярослав Хромей из Воронежа. Матч закончился победой «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
29 ноября 2025, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Алькальде – 28'     0:2 Глотов – 90+1'    

Счёт был открыт на 28-й минуте матча, мяч забил нападающий гостей Хакобо Алькальде. Степан Глотов удвоил преимущество гостей в добавленное ко второму тайму время, установив окончательный счёт — 2:0. На 40-й минуте полузащитник гостей Камран Алиев не реализовал пенальти.

«Сокол» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 16 очков за 21 матч. «СКА-Хабаровск» располагается на восьмой строчке, заработав 29 очков.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Материалы по теме
«Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги!
«Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android