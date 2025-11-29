Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Соколом» в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Сокол» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Ярослав Хромей из Воронежа. Матч закончился победой «СКА-Хабаровск» со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 28-й минуте матча, мяч забил нападающий гостей Хакобо Алькальде. Степан Глотов удвоил преимущество гостей в добавленное ко второму тайму время, установив окончательный счёт — 2:0. На 40-й минуте полузащитник гостей Камран Алиев не реализовал пенальти.

«Сокол» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 16 очков за 21 матч. «СКА-Хабаровск» располагается на восьмой строчке, заработав 29 очков.