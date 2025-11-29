Щенсны объяснил, почему свой первый сезон в «Барселоне» отыграл бесплатно

35-летний голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, что его звёздный одноклубник и соотечественник Роберт Левандовски сыграл важную роль в его решении продолжить карьеру.

«За три дня до объявления о завершении карьеры я поговорил с Левандовски и сказал ему, что больше не хочу играть ни за какой клуб. Когда «Барселона» позвонила мне, он, вероятно, подозревал, что сможет меня переубедить. Свой первый сезон я провёл бесплатно. То, что я получил от «Барселоны», было ровно той суммой, которую я должен был отплатить «Ювентусу» за досрочное расторжение контракта», — приводит слова Щенсного Barca Universal.

Напомним, Щенсны выступает за сине-гранатовых с 2024 года. До этого он в течение семи лет защищал цвета «Ювентуса».