Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Пари НН»: Босельи укрепил преимущество гостей, забив с пенальти

«Акрон» — «Пари НН»: Босельи укрепил преимущество гостей, забив с пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'    

На 34-й минуте нападающий Хуан Босельи укрепил преимущество гостей, реализовав 11-метровый удар.

Ранее, на 15-й минуте, нападающий «Пари НН» Даниил Лесовой открыл счёт в игре.

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

В следующем туре «Акрон» встретится с «Зенитом» (6 декабря), а «Пари НН» — с махачкалинским «Динамо» (7 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
