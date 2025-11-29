Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Стала известна реакция Мбаппе на отказ «Реала» подписывать Конате летом

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе расстроился, узнав, что клуб отказался от идеи подписать центрального защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате грядущим летом. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, Мбаппе с радостью воспринял бы новость о переходе партнёра по сборной Франции в «Королевский клуб» по окончании сезона. Подчёркивается, что игрок «сливочных» долгое время общался с Конате о «Реале» в расположении национальной команды.

Ранее СМИ сообщали об отказе мадридского клуба от бесплатного подписания защитника летом из-за его игрового спада.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Комментарии
