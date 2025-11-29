Стала известна реакция Мбаппе на отказ «Реала» подписывать Конате летом

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе расстроился, узнав, что клуб отказался от идеи подписать центрального защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате грядущим летом. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, Мбаппе с радостью воспринял бы новость о переходе партнёра по сборной Франции в «Королевский клуб» по окончании сезона. Подчёркивается, что игрок «сливочных» долгое время общался с Конате о «Реале» в расположении национальной команды.

Ранее СМИ сообщали об отказе мадридского клуба от бесплатного подписания защитника летом из-за его игрового спада.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

