Игорь Шалимов: про Карпина Гусев ничего плохого не сказал, отношусь к Ролану с симпатией

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». По сумме двух игр победу одержали бело-голубые — 3:2.

«Гусев абсолютно правильно разложил матч, сыграв в три центральных защитника и по схеме 3-5-2. Это понятная схема для обороны, но тяжёлая в атаке. Гусев сказал, что нужен был результат, — и этого нужного результата он добился. Более того, уверен, будь у руля Гусев в том матче, когда нужен был результат в Краснодаре, — «Динамо» бы его добилось и Ролан сделал бы команду чемпионом.

Да, у «Зенита» были моменты, но немного не повезло Глушенкову — сначала попал в Лунёва, а затем, когда бил головой, не подстроился под вращение мяча. Это не такой простой удар — надо было сориентироваться и бить в дальний, тогда, возможно, и попал бы в ближний. Но ещё раз — это очень сложный момент для атакующего.

В целом же «Зенит» провёл хороший матч, имел много моментов, но чуть не повезло — и надо ещё раз отдать должное Гусеву. «Зенит» просто нарвался на такую команду с таким тренером, который уцепился за результат. Никакого романтизма у «Динамо» в этой игре не было, надо было просто сражаться за счёт и отбиваться.

Что касается слов Гусева про плохую физподготовку, то он был там внутри и в целом я не увидел, что это высказывание некорректное, — про Карпина Ролан ничего плохого не сказал. Понятно, что Гусев продвигает себя, но делает это корректно и не внаглую по отношению к прошлому главному тренеру. Больше того — у меня впечатление, что Гусев в интервью, говоря о проблемах, сдерживался и говорил не всё. Всё он правильно говорит — если тренера меняют или тренер уходит, проблемы очевидны. Отношусь к Ролану с симпатией», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».