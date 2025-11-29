Геннадий Орлов: Станкович вёл себя как гопник — это недопустимо

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича во время работы в московской команде.

— Появилась статистика: только четыре иностранных тренера из 62 выиграли РПЛ после распада СССР. Что можете сказать об этой статистике?

— Российский чемпионат тяжёлый. Бразильцев бьют — они падают всё время. Результат дают игроки. Спаллетти два раза выигрывал чемпионат, Адвокат, Виллаш-Боаш — это всё «Зенит». Каррера выигрывал в «Спартаке». Это трудно и всё индивидуально. Я до сих пор убеждён, что чемпионство Карреры — это хорошая подготовка Аленичева с Титовым.

— Тот самый багаж?

— Конечно! Это те дрожжи, на которых они играли тот сезон.

— Можно ли сейчас так сказать про Романова и багаж Станковича?

— Станкович погубил сам себя. Так нельзя вести себя! Тренер должен держать игроков в узде на футбольном поле, чтобы они получали меньше карточек и была дисциплина. А когда тренер начинает кричать на судью — игроки же копируют тренера! Команда неуправляема. Так нельзя! Станкович сорвался. Может быть, ему надоело здесь, не знаю. Он же говорил, что ему домой хочется. Такая история… Потом, для «Спартака», где Старостины… Ребята были интеллигентные. Даже Женя Ловчев из деревни Крюково пришёл, и он тоже превратился в человека, который был воспитанный. И стал воспитанным. Команда переделывает игрока. А здесь — тренер ведёт себя как гопник! Ну что это? Нельзя, недопустимо, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

