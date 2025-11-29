Фото: видимость поля в Самаре из-за тумана во время удара Босельи с пенальти в матче РПЛ

Матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Пари НН», проходящий на стадионе «Солидарность Самара Арена», протекает в условиях наличия густого тумана. Перед началом игры пресс-служба РПЛ в телеграм-канале проинформировала об использовании специальных красных мячей. Встреча проходит в эти минуты, «Пари НН» выигрывает со счётом 2:0.

На 34-й минуте встречи нападающий нижегородской команды Хуан Босельи исполнил 11-метровый удар, благодаря которому укрепил преимущество «Пари НН».

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: