Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: видимость поля в Самаре из-за тумана во время удара Босельи с пенальти в матче РПЛ

Комментарии

Матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Пари НН», проходящий на стадионе «Солидарность Самара Арена», протекает в условиях наличия густого тумана. Перед началом игры пресс-служба РПЛ в телеграм-канале проинформировала об использовании специальных красных мячей. Встреча проходит в эти минуты, «Пари НН» выигрывает со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'    

На 34-й минуте встречи нападающий нижегородской команды Хуан Босельи исполнил 11-метровый удар, благодаря которому укрепил преимущество «Пари НН».

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

