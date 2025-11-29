«Ньюкасл» выпустил заявление об инциденте с участием полиции Марселя и болельщиков клуба

Пресс-служба «Ньюкасла» в социальных сетях выпустила заявление об инциденте, произошедшем после окончания выездного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (1:2).

После финального свистка болельщикам клуба было предписано оставаться на стадионе в течение одного часа по указанию местных властей, чтобы обеспечить безопасность при выходе со стадиона. Впоследствии данные меры привели к столкновению фанатов с полицией, которая применила перцовые баллончики, дубинки и щиты.

«Мы обратимся к УЕФА, «Марселю» и местным властям с просьбой провести официальное расследование по данному факту, чтобы извлечь уроки и не допустить повторения подобного поведения.

Мы продолжаем взаимодействовать с Футбольным полицейским подразделением Соединённого Королевства (UKFPU), собирая доказательства в пользу наших болельщиков», — сказано в сообщении.