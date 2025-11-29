«Ньюкасл» выпустил заявление об инциденте с участием полиции Марселя и болельщиков клуба

Пресс-служба «Ньюкасла» в социальных сетях выпустила заявление об инциденте, произошедшем после окончания выездного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (1:2).
После финального свистка болельщикам клуба было предписано оставаться на стадионе в течение одного часа по указанию местных властей, чтобы обеспечить безопасность при выходе со стадиона. Впоследствии данные меры привели к столкновению фанатов с полицией, которая применила перцовые баллончики, дубинки и щиты.
«Мы обратимся к УЕФА, «Марселю» и местным властям с просьбой провести официальное расследование по данному факту, чтобы извлечь уроки и не допустить повторения подобного поведения.
Мы продолжаем взаимодействовать с Футбольным полицейским подразделением Соединённого Королевства (UKFPU), собирая доказательства в пользу наших болельщиков», — сказано в сообщении.
- 29 ноября 2025
-
16:45
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:16
-
15:15
-
15:04
-
15:02
-
15:00
-
14:50
-
14:48
-
14:41
-
14:39
-
14:37
-
14:21
-
14:18
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:48