Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» выпустил заявление об инциденте с участием полиции Марселя и болельщиков клуба

«Ньюкасл» выпустил заявление об инциденте с участием полиции Марселя и болельщиков клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Ньюкасла» в социальных сетях выпустила заявление об инциденте, произошедшем после окончания выездного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Барнс – 6'     1:1 Обамеянг – 46'     2:1 Обамеянг – 50'    

После финального свистка болельщикам клуба было предписано оставаться на стадионе в течение одного часа по указанию местных властей, чтобы обеспечить безопасность при выходе со стадиона. Впоследствии данные меры привели к столкновению фанатов с полицией, которая применила перцовые баллончики, дубинки и щиты.

«Мы обратимся к УЕФА, «Марселю» и местным властям с просьбой провести официальное расследование по данному факту, чтобы извлечь уроки и не допустить повторения подобного поведения.

Мы продолжаем взаимодействовать с Футбольным полицейским подразделением Соединённого Королевства (UKFPU), собирая доказательства в пользу наших болельщиков», — сказано в сообщении.

Комментарии
