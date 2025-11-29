Президент «Оренбурга» Волженкин: при Ахметзянове есть прогресс

Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин высказался об игре команды под руководством Ильдара Ахметзянова. Функционер отметил наличие прогресса в действиях коллектива, однако подчеркнул, что формулировать глобальные выводы о работе специалиста ещё слишком рано.

«Пока какие-либо глобальные выводы можно будет делать чуть позже, но, на мой взгляд, сейчас команда показывает более целостную игру. Если даже взять матч с «Краснодаром» в Кубке, то по статистике мы были лучше, создали массу голевых моментов, что, правда, не отразилось на итоговом счёте, к сожалению. Соперник гораздо эффективнее использовал свои голевые возможности. Мы видим, что при Ахметзянове есть прогресс, и рассчитываем, что в будущем наши результаты станут лучше», — приводит слова Волженкина «РБ Спорт».

«Оренбург» объявил о назначении 41-летнего Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера команды в октябре текущего года. На данный момент уральский клуб после 16 туров Российской Премьер-Лиги имеет в своём активе 12 очков, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата.