Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Оренбурга» Волженкин: при Ахметзянове есть прогресс

Президент «Оренбурга» Волженкин: при Ахметзянове есть прогресс
Аудио-версия:
Комментарии

Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин высказался об игре команды под руководством Ильдара Ахметзянова. Функционер отметил наличие прогресса в действиях коллектива, однако подчеркнул, что формулировать глобальные выводы о работе специалиста ещё слишком рано.

«Пока какие-либо глобальные выводы можно будет делать чуть позже, но, на мой взгляд, сейчас команда показывает более целостную игру. Если даже взять матч с «Краснодаром» в Кубке, то по статистике мы были лучше, создали массу голевых моментов, что, правда, не отразилось на итоговом счёте, к сожалению. Соперник гораздо эффективнее использовал свои голевые возможности. Мы видим, что при Ахметзянове есть прогресс, и рассчитываем, что в будущем наши результаты станут лучше», — приводит слова Волженкина «РБ Спорт».

«Оренбург» объявил о назначении 41-летнего Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера команды в октябре текущего года. На данный момент уральский клуб после 16 туров Российской Премьер-Лиги имеет в своём активе 12 очков, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

Материалы по теме
«Если не победить «Оренбург», то будет беда». Александр Гришин — о ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android