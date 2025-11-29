В «Пари НН» высказались против замены красного мяча на белый в игре с «Акроном»

Представители «Пари НН» высказались против замены красного мяча на белый в матче с «Акроном» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом в эфире «Матч Премьер» заявил комментатор Пётр Коптев.

Встреча проходит в эти минуты, нижегородская команда выигрывает со счётом 2:0. Перед началом игры пресс-служба РПЛ в телеграм-канале проинформировала об использовании специальных красных мячей, поскольку Самару окутал густой туман.

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

