Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

В «Пари НН» высказались против замены красного мяча на белый в игре с «Акроном»
Представители «Пари НН» высказались против замены красного мяча на белый в матче с «Акроном» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом в эфире «Матч Премьер» заявил комментатор Пётр Коптев.

Встреча проходит в эти минуты, нижегородская команда выигрывает со счётом 2:0. Перед началом игры пресс-служба РПЛ в телеграм-канале проинформировала об использовании специальных красных мячей, поскольку Самару окутал густой туман.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

После 16 туров чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали восемь очков и располагаются на 16-й строчке.

Фото: видимость поля в Самаре из-за тумана во время удара Босельи с пенальти в матче РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

