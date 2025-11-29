«Чайка» и «Уфа» не выявили победителя в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Чайка» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» в Песчанокопском. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 1:1.

Счёт был открыт с пенальти на 70-й минуте матча, мяч забил полузащитник хозяев Артём Соколов. На 80-й минуте нападающий «Уфы» Дилан Ортис забил гол и установил окончательный счёт — 1:1.

«Чайка» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 12 очков за 21 матч. «Уфа» располагается на 15-й строчке, заработав 20 очков.