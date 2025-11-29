Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Чайка – Уфа, результат матча 29 ноября 2025, счёт 1:1, 21-й тур Первой лиги 2025/2026

«Чайка» и «Уфа» не выявили победителя в матче 21-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Чайка» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «имени Ивана Чайки» в Песчанокопском. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Соколов – 70'     1:1 Ортис – 80'    

Счёт был открыт с пенальти на 70-й минуте матча, мяч забил полузащитник хозяев Артём Соколов. На 80-й минуте нападающий «Уфы» Дилан Ортис забил гол и установил окончательный счёт — 1:1.

«Чайка» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 12 очков за 21 матч. «Уфа» располагается на 15-й строчке, заработав 20 очков.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
