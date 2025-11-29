«Урал» не смог обыграть «Волгу» в выездном матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Матч закончился со счётом 0:0.

«Волга» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 21 матч. «Урал» располагается на второй строчке, заработав 41 очко за аналогичное количество игр. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого в активе 45 очков. В топ-4 также входят московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).