Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волга Ул – Урал, результат матча 29 ноября 2025, счёт 0:0, 21-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» не смог обыграть «Волгу» в выездном матче 21-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались ульяновская «Волга» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Волга» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 21 матч. «Урал» располагается на второй строчке, заработав 41 очко за аналогичное количество игр. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», у которого в активе 45 очков. В топ-4 также входят московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Материалы по теме
«Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги!
«Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android