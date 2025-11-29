Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Дзюбы не помог «Акрону» избежать поражения в матче с «Пари НН» в РПЛ

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу нижегородской команды.

На 15-й минуте нападающий «Пари НН» Даниил Лесовой открыл счёт в игре. На 34-й минуте нападающий Хуан Босельи укрепил преимущество гостей, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте форвард Артём Дзюба сократил отставание «Акрона».

После 17 матчей чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 11 очков и располагаются на 15-й строчке.

В следующем туре «Акрон» встретится с «Зенитом» (6 декабря), а «Пари НН» — с махачкалинским «Динамо» (7 декабря).

