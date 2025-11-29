Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, состоялись три матча 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей Первой лиги 29 ноября:

«Сокол» — «СКА-Хабаровск» — 0:2.

«Чайка» — «Уфа» — 1:1.

«Волга» Ул — «Урал» — 0:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).