«Популистские послания». Алонсо ответил на критику «Реала» от президента «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ранее сделавшего несколько критических заявлений в отношении «сливочных». В частности, испанский функционер отметил, что у «Реала» одержимость «Барселоной», её прошлыми успехами.

«Есть популистские послания, которые находят отклик у болельщиков. Мы сосредоточены на поле, на победе в спортивном плане. Каждый матч — это проверка, которую нам необходимо пройти», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Также ранее Лапорта подчеркнул, что телевидение «Королевского клуба» оказывает давление на судей, а его президент Флорентино Перес хочет сместить главу Ла Лиги Хавьера Тебаса.

