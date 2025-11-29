Скидки
Главная Футбол Новости

«Популистские послания». Алонсо ответил на критику «Реала» от президента «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ранее сделавшего несколько критических заявлений в отношении «сливочных». В частности, испанский функционер отметил, что у «Реала» одержимость «Барселоной», её прошлыми успехами.

«Есть популистские послания, которые находят отклик у болельщиков. Мы сосредоточены на поле, на победе в спортивном плане. Каждый матч — это проверка, которую нам необходимо пройти», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Также ранее Лапорта подчеркнул, что телевидение «Королевского клуба» оказывает давление на судей, а его президент Флорентино Перес хочет сместить главу Ла Лиги Хавьера Тебаса.

