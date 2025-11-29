Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ибраима Конате — о неудачах «Ливерпуля»: мы должны достойно принять этот вызов

Комментарии

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате опубликовал пост в социальных сетях после разгромного домашнего поражения от ПСВ (1:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«Мы должны достойно принять этот вызов. Критика — это часть футбола, и мы будем реабилитироваться каждый раз и пройдём через этот шторм. В такие моменты самое большое значение имеют болельщики — те, кто поддерживает нас, когда всё хорошо, и те, кто поёт для нас даже в трудные моменты. Ваш голос и ваша поддержка значат для нас всё. Мы знаем, что должны быть лучше, и мы продолжим сражаться за вас. Всегда», — написал Конате, добавив эмодзи в виде двух сердец.

Отметим, что это поражение стало уже третьим подряд для мерсисайдцев во всех турнирах.

