Ибраима Конате — о неудачах «Ливерпуля»: мы должны достойно принять этот вызов

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате опубликовал пост в социальных сетях после разгромного домашнего поражения от ПСВ (1:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны достойно принять этот вызов. Критика — это часть футбола, и мы будем реабилитироваться каждый раз и пройдём через этот шторм. В такие моменты самое большое значение имеют болельщики — те, кто поддерживает нас, когда всё хорошо, и те, кто поёт для нас даже в трудные моменты. Ваш голос и ваша поддержка значат для нас всё. Мы знаем, что должны быть лучше, и мы продолжим сражаться за вас. Всегда», — написал Конате, добавив эмодзи в виде двух сердец.

Отметим, что это поражение стало уже третьим подряд для мерсисайдцев во всех турнирах.