Ибраима Конате — о неудачах «Ливерпуля»: мы должны достойно принять этот вызов
Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате опубликовал пост в социальных сетях после разгромного домашнего поражения от ПСВ (1:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6' 1:1 Собослаи – 16' 1:2 Тиль – 56' 1:3 Дриош – 73' 1:4 Дриош – 90+1'
«Мы должны достойно принять этот вызов. Критика — это часть футбола, и мы будем реабилитироваться каждый раз и пройдём через этот шторм. В такие моменты самое большое значение имеют болельщики — те, кто поддерживает нас, когда всё хорошо, и те, кто поёт для нас даже в трудные моменты. Ваш голос и ваша поддержка значат для нас всё. Мы знаем, что должны быть лучше, и мы продолжим сражаться за вас. Всегда», — написал Конате, добавив эмодзи в виде двух сердец.
Отметим, что это поражение стало уже третьим подряд для мерсисайдцев во всех турнирах.
