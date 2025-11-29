Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» одержать победу над «Лидс Юнайтед» в АПЛ

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу «горожан». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

Фил Фоден вывел хозяев поля вперёд на первой минуте, Йошко Гвардиол на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Доминик Калверт-Льюин на 49-й минуте отыграл один мяч, а на 68-й минуте Лукас Нмеча вернул равенство на табло. На 90+1-й минуте Фоден оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с 25 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 11 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «горожане» 2 декабря на выезде встретятся с «Фулхэмом», «павлины» 3 декабря примут на своём поле «Челси».