Манчестер Сити — Лидс Юнайтед, результат матча 29 ноября 2025, счёт 3:2, 13-й тур АПЛ — 2025/2026

Дубль Фодена помог «Манчестер Сити» одержать победу над «Лидс Юнайтед» в АПЛ
Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу «горожан». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Фоден – 1'     2:0 Гвардиол – 25'     2:1 Калверт-Льюин – 49'     2:2 Нмеча – 68'     3:2 Фоден – 90+1'    

Фил Фоден вывел хозяев поля вперёд на первой минуте, Йошко Гвардиол на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Доминик Калверт-Льюин на 49-й минуте отыграл один мяч, а на 68-й минуте Лукас Нмеча вернул равенство на табло. На 90+1-й минуте Фоден оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с 25 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 11 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «горожане» 2 декабря на выезде встретятся с «Фулхэмом», «павлины» 3 декабря примут на своём поле «Челси».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
