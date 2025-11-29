Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини: очевидно, что у наших форвардов есть сложности

Тренер ЦСКА Челестини: очевидно, что у наших форвардов есть сложности
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, почему принял решение выпустить полузащитника Матию Поповича на позиции форварда на матч с «Оренбургом» в 17-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«Он [Попович] сыграл хорошо в последнем матче. Очевидно, что у наших форвардов есть сложности. «Оренбург» теперь играет в четыре защитника, а раньше играл в пять. Команда, которая пытается начинать от ворот, не играет через длинные передачи», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

26 ноября Попович оформил дубль во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:1) на стадии четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний футболист сыграл три матча, в которых отметился результативной передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок ЦСКА Попович: после матча с «Динамо» Мх Челестини подошёл и сказал: «Браво»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android