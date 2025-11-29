Тренер ЦСКА Челестини: очевидно, что у наших форвардов есть сложности

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, почему принял решение выпустить полузащитника Матию Поповича на позиции форварда на матч с «Оренбургом» в 17-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 29 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Он [Попович] сыграл хорошо в последнем матче. Очевидно, что у наших форвардов есть сложности. «Оренбург» теперь играет в четыре защитника, а раньше играл в пять. Команда, которая пытается начинать от ворот, не играет через длинные передачи», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

26 ноября Попович оформил дубль во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:1) на стадии четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний футболист сыграл три матча, в которых отметился результативной передачей.

Сколько стоят молодые футболисты: