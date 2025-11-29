«Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Эвертон» в 13-м туре АПЛ

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Малик Тшау вывел гостей вперёд на первой минуте, Льюис Майли на 25-й минуте удвоил преимущество команды, на 45-й минуте Ник Вольтемаде увеличил разрыв в счёте. На 58-й минуте Тшау оформил дубль. Кирнан Дьюсбери-Холл на 69-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Эвертон» с 18 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 19 очками находится на 11-м месте.

В следующем туре «ириски» 2 декабря в гостях сыграют с «Борнмутом», «сороки» в тот же день дома встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».