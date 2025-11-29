Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эвертон — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 29 ноября 2025, счёт 1:4, 13-й тур АПЛ — 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Эвертон» в 13-м туре АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Тшау – 1'     0:2 Майли – 25'     0:3 Вольтемаде – 45'     0:4 Тшау – 58'     1:4 Дьюсбери-Холл – 69'    

Малик Тшау вывел гостей вперёд на первой минуте, Льюис Майли на 25-й минуте удвоил преимущество команды, на 45-й минуте Ник Вольтемаде увеличил разрыв в счёте. На 58-й минуте Тшау оформил дубль. Кирнан Дьюсбери-Холл на 69-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Эвертон» с 18 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 19 очками находится на 11-м месте.

В следующем туре «ириски» 2 декабря в гостях сыграют с «Борнмутом», «сороки» в тот же день дома встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ньюкасл» выпустил заявление об инциденте с участием полиции Марселя и болельщиков клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android