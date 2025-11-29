Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» выиграл в РПЛ впервые с сентября и прервал восьмиматчевую серию без побед

«Пари НН» прервал восьмиматчевую серию без побед в Мир Российской Премьер-Лиге после того, как обыграл тольяттинский «Акрон» во встрече 17-го тура соревнования со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

До игры с красно-чёрными последний раз в чемпионате России подопечные Алексея Шпилевского побеждали в матче 8-го тура с «Оренбургом» (3:1). Эта игра состоялась 13 сентября. После этого «Пари НН» потерпел шесть поражений и дважды разделил очки с соперниками.

По итогам 17 матчей нижегородская команда набрала 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На текущий момент «Пари НН» находится в зоне прямого вылета.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
