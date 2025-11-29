«Пари НН» выиграл в РПЛ впервые с сентября и прервал восьмиматчевую серию без побед

«Пари НН» прервал восьмиматчевую серию без побед в Мир Российской Премьер-Лиге после того, как обыграл тольяттинский «Акрон» во встрече 17-го тура соревнования со счётом 2:1.

До игры с красно-чёрными последний раз в чемпионате России подопечные Алексея Шпилевского побеждали в матче 8-го тура с «Оренбургом» (3:1). Эта игра состоялась 13 сентября. После этого «Пари НН» потерпел шесть поражений и дважды разделил очки с соперниками.

По итогам 17 матчей нижегородская команда набрала 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На текущий момент «Пари НН» находится в зоне прямого вылета.

Самые результативные легионеры РПЛ: