Два быстрых гола позволили «Фулхэму» переиграть «Тоттенхэм Хотспур» в 13-м туре АПЛ

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Фулхэм». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Кенни Тете вывел гостей вперёд на четвёртой минуте, Гарри Уилсон на шестой минуте удвоил преимущество команды. Мохаммед Кудус на 59-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «шпоры» 2 декабря на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «дачники» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Сити».