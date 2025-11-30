Скидки
Тоттенхэм Хотспур — Фулхэм, результат матча 29 ноября 2025, счёт 1:2, 13-й тур АПЛ — 2025/2026

Два быстрых гола позволили «Фулхэму» переиграть «Тоттенхэм Хотспур» в 13-м туре АПЛ
Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Фулхэм». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Тете – 4'     0:2 Уилсон – 6'     1:2 Кудус – 59'    

Кенни Тете вывел гостей вперёд на четвёртой минуте, Гарри Уилсон на шестой минуте удвоил преимущество команды. Мохаммед Кудус на 59-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «шпоры» 2 декабря на выезде встретятся с «Ньюкасл Юнайтед», «дачники» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Сити».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
