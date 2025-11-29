Скидки
Главная Футбол Новости

Ювентус — Кальяри, результат матча 29 ноября 2025, счёт 2:1, 13-й тур Серии А — 2025/2026

«Ювентус» переиграл «Кальяри» в 13-м туре Серии А, Йылдыз оформил дубль
Комментарии

Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Ювентус» и «Кальяри». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали туринцы. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра матча выступил Валерио Креццини (Италия).

Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Эспозито – 26'     1:1 Йылдыз – 27'     2:1 Йылдыз – 45+1'    

Себастьяно Эспозито на 26-й минуте вывел гостей вперёд, Кенан Йылдыз на 27-й минуте сравнял счёт, а на 45+1-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Ювентус» с 23 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Кальяри» с 11 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре «бьянконери» 7 декабря на выезде встретятся с «Наполи», «россоблу» в тот же день примут на своём поле «Рому».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Ювентус» и «Милан» нацелились на шестикратного чемпиона Англии — Calciomercato
