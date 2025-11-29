«Ювентус» переиграл «Кальяри» в 13-м туре Серии А, Йылдыз оформил дубль

Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Ювентус» и «Кальяри». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали туринцы. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра матча выступил Валерио Креццини (Италия).

Себастьяно Эспозито на 26-й минуте вывел гостей вперёд, Кенан Йылдыз на 27-й минуте сравнял счёт, а на 45+1-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Ювентус» с 23 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Кальяри» с 11 очками находится на 14-м месте.

В следующем туре «бьянконери» 7 декабря на выезде встретятся с «Наполи», «россоблу» в тот же день примут на своём поле «Рому».