В завершившемся матче между «Акроном» и «Пари НН», который закончился со счётом 1:2, форвард Артём Дзюба отметился забитым мячом. Для нападающего этот гол стал первым за два с половиной месяца. Этим забитым мячом Дзюба обновил свой бомбардирский рекорд среди российских футболистов за всю историю. В его активе теперь числится 245 забитых мячей.
Александр Кержаков остаётся на второй строчке в этом списке с 233 голами, рекорд которого Дзюба превзошёл весной текущего года.
По итогам 17 матчей Мир Российской Премьер-Лиги, «Акрон» набрал 21 очко и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Пари НН» к этому моменту заработал 11 очков и занимает 15-ю строчку. В рамках следующего тура «Акрон» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» 6 декабря, а «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо» 7 декабря.
- 29 ноября 2025
