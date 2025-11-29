Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба обновил бомбардирский рекорд, забив за «Акрон» в матче с «Пари НН»

Дзюба обновил бомбардирский рекорд, забив за «Акрон» в матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

В завершившемся матче между «Акроном» и «Пари НН», который закончился со счётом 1:2, форвард Артём Дзюба отметился забитым мячом. Для нападающего этот гол стал первым за два с половиной месяца. Этим забитым мячом Дзюба обновил свой бомбардирский рекорд среди российских футболистов за всю историю. В его активе теперь числится 245 забитых мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

Александр Кержаков остаётся на второй строчке в этом списке с 233 голами, рекорд которого Дзюба превзошёл весной текущего года.

По итогам 17 матчей Мир Российской Премьер-Лиги, «Акрон» набрал 21 очко и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Пари НН» к этому моменту заработал 11 очков и занимает 15-ю строчку. В рамках следующего тура «Акрон» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» 6 декабря, а «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо» 7 декабря.

Материалы по теме
Гол Дзюбы не помог «Акрону» избежать поражения в матче с «Пари НН» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android