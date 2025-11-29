Скидки
Алеррандро ответил, в чём главное отличие Челестини от Николича

Аудио-версия:
Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро сравнил нынешнего главного тренера красно-синих Фабио Челестини с Марко Николичем, покинувшим клуб минувшим летом.

— Что изменилось для тебя с приходом Фабио Челестини?
— Это очень важно для меня. Думаю, Фабио — лучший тренер из всех, с кем я когда-либо работал. Так что многому у него учусь, всё больше и больше. Он мне очень помогает.

В чём его главное отличие от Марко Николича? Думаю, со старым тренером было меньше диалога. Теперь мы достаточно много коммуницируем. И благодаря этому я смогу исправить все свои недостатки, — приводит слова Алеррандро Sport24.

Николич занимал должность главного тренера ЦСКА с лета 2024 года по лето 2025 года. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

