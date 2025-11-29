«Кому это может понравиться?» Луис Энрике — об удалении Эрнандеса в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал удаление защитника своей команды Лукаса Эрнандеса за две минуты до окончания основного времени матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» (5:3). Француз с размаху ударил локтем атакующего полузащитника гостей Хави Симонса, и арбитр показал первому красную карточку после просмотра VAR.

«Красная карточка Лукаса Эрнандеса? Кому это может понравиться? Это не первый случай, это странно, потому что это ненормально, нам нужно поговорить об этом и донести до него, что это опасно.

Никаких злых намерений [не было], потому что я очень хорошо знаю Лукаса, но нужно уметь контролировать себя», — приводит слова Луиса Энрике Canal+.