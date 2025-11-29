Скидки
«Кому это может понравиться?» Луис Энрике — об удалении Эрнандеса в матче с «Тоттенхэмом»

Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал удаление защитника своей команды Лукаса Эрнандеса за две минуты до окончания основного времени матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» (5:3). Француз с размаху ударил локтем атакующего полузащитника гостей Хави Симонса, и арбитр показал первому красную карточку после просмотра VAR.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

«Красная карточка Лукаса Эрнандеса? Кому это может понравиться? Это не первый случай, это странно, потому что это ненормально, нам нужно поговорить об этом и донести до него, что это опасно.

Никаких злых намерений [не было], потому что я очень хорошо знаю Лукаса, но нужно уметь контролировать себя», — приводит слова Луиса Энрике Canal+.

Комментарии
